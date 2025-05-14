تفاصيل لقاء السوداني وزيدان

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (14 أيار 2025)، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض الاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد القمّة العربية الـ 34، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء أن الجانبين ناقشا "القمم الموازية للقمة العربية، وما تمثله من خطوة مهمة تؤكد تولي العراق دوره المحوري في المنطقة وتعزز مكانته الإقليمية والدولية".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة تسعى إلى توطيد التعاون بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لترسيخ سيادة القانون، وتأمين أعلى تنفيذ لمستهدفات برنامجها التنموي والاقتصادي والخدمي، تلبيةً لطموح المواطن العراقي في جميع أرجاء البلاد".