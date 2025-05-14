الاعرجي يستقبل قاآني في بغداد: تأكيد على أهمية نجاح مفاوضات طهران وواشنطن

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، الأربعاء، قائد فيلق قدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، في العاصمة بغداد.

وقال الاعرجي في تدوينة له "استقبلنا قائد فيلق قدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، الذي يزور بغداد، وبحثنا معه سبل تطوير العلاقات العراقية - الإيرانية، والجهود المشتركة لتأمين الحدود ومراحل تنفيذ بنود الاتفاق الأمني بين البلدين".

وشدد الاعرجي، بحسب تدوينته، على "أهمية نجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران، والتزام الجميع بالحوار والتهدئة للوصول إلى الاستقرار المستدام في المنطقة".