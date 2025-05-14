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قائد عمليات بغداد يعلن دخول قرار منع سير الدراجات حيز التنفيذ


أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، منع سير الدراجات بجميع أنواعها داخل العاصمة، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر منع سير الدراجات بجميع أنواعها داخل العاصمة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد المقبل".

واضاف أن "قرار المنع لا يشمل عجلات الحمل، وذلك استناداً إلى توجيهات رئيس اللجنة العليا المشرفة على القمة، وزير الداخلية"، مشيراً الى أنه "تم تجنيب هذه العجلات الدخول إلى مناطق إقامة الوفود العربية وطريق مطار بغداد الدولي، وتسلك الطرق السريعة داخل العاصمة".

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