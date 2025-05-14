نائب في البرلمان تطلب تضمين قمة بغداد قضية إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية

دعت عضو مجلس النواب، زهرة البجاري، اليوم الأربعاء، إلى تضمين القمة العربية المقرر عقدها في بغداد 17 أيار 2025، قضية إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية، حيث ذكرت البجاري في حديث لقناة السومرية، إن "حزب العمال الكردستاني أعلن بشكل رسمي حل نفسه، وهذا يعني انعدام مبررات وجود القوات التركية في الأراضي العراقية، خاصة وأنها تمتلك 130 قاعدة في مناطق شمال البلاد الأمر الذي قد يُعتبر احتلالا بذرية الدفاع عن الأراضي التركية".

وأضافت، "يجب ان نستثمر القمة العربية وأن تكون احدى توصياتها مطالبة الجانب التركي بسحب قواته من الاراضي العراقية والحفاظ على السيادة الوطنية، مع إلغاء الاتفاقية العراقية – التركية التي ابرمت في اب 2024؛ لأنه لم يعد اي مبرر لها".

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن يوم الاثنين (12 أيار 2025)، حل نفسه رسميًا، بعد أربعين عامًا من الصراع المسلح مع تركيا، إذ أكد الحزب في بيان: "انعقد مؤتمرنا الـ12 بسلام رغم الظروف الصعبة من اشتباكات وهجمات جوية وبرية، وحصار مناطقنا، وناقش الحضور التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، ومنهج الكفاح المسلح، وبناء مجتمع ديمقراطي، واتُخذت قرارات تاريخية أشارت إلى دخول حركتنا التحررية مرحلة جديدة".

كما أضاف البيان، "وعلى هذا الأساس قرر المؤتمر حل الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح".

فيما لفت إلى أن "قرار مؤتمرنا بإنهاء حزب العمال الكردستاني والكفاح المسلح سيوفر أساسًا قويًا للسلام الدائم والحل الديمقراطي، وأن تنفيذ القرارات المذكورة يتطلب قيادة وتوجيه العملية والاعتراف بالحق في السياسة الديمقراطية وضمانة قانونية قوية وموحدة".

كذلك شدد البيان على أنه "من المهم أن يلعب البرلمان التركي دوره بالمسؤولية التاريخية، وعلى القوى الدولية ممارسة مسؤوليتها تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تمارس ضد شعبنا منذ قرن من الزمان وعدم منع الحل الديمقراطي والمشاركة البناءة في العملية السياسية".