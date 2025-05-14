الأخبار

رئيس الوزراء يستقبل ممثل الأمم المتحدة


 

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان، حيث جرى استعراض مسار التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل، والقمم الموازية لها.

وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في العراق والممثل الخاص للأمين العام، والبرامج التي تجري رعايتها بالتعاون مع الحكومة، مؤكدا التزام العراق باستمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة.

فيما سلّم السيد الحسان رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، تضمنت الإشادة بالجهود المتسارعة التي يبذلها العراق مؤخرا لإعادة المواطنين العراقيين من مخيمي الهول وروج، ومرافق الاحتجاز في سوريا، واهمية تخصيص الموارد للحفاظ على عملية إعادة التأهيل والإدماج والمساءلة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، كما أكد مواصلة مكاتب الأمم المتحدة المعنية تعاونها الوثيق مع السلطات المختصة في العراق لضمان عودة آمنة للمواطنين العراقيين، وتيسير إعادة إدماجهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير التعليم يدعو إلى تأسيس جامعة عراقية - صينية متخصصة بالذكاء الاصطناعي
نائب في البرلمان تطلب تضمين قمة بغداد قضية إخراج القوات التركية من الأراضي العراقية
وزير العمل يعلن من كربلاء المقدسة وضع خطة متعددة الأبعاد لمحاربة الفقر
رئيس الوزراء يستقبل ممثل الأمم المتحدة
العوادي : عدد مهم من الزعماء والملوك والرؤساء العرب أكدوا رسميًا حضورهم القمة
الصحة: ضبط أكثر من 194 ألف قطعة دواء مخالفة في محافظة ذي قار
محافظ البصرة يبحث مع وزير الصناعة تعزيز دور القطاع الصناعي بالمحافظة
ضبط (30) عجلة دون الموديل المسموح معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي
السيطرة على حريق في الشورجة واصابة ضابط ومنتسبين في الدفاع المدني
السوداني والشيخ الخزعلي يؤكدان أهمية تعزيزِ التنسيق بين مؤسسات الدولة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك