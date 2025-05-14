رئيس الوزراء يستقبل ممثل الأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد محمد الحسان، حيث جرى استعراض مسار التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، والأوضاع في المنطقة، وأبرز الملفات التي سيجري بحثها في القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي ستستضيفها العاصمة بغداد السبت المقبل، والقمم الموازية لها.

وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية الدور الذي تضطلع به البعثة الأممية في العراق والممثل الخاص للأمين العام، والبرامج التي تجري رعايتها بالتعاون مع الحكومة، مؤكدا التزام العراق باستمرار التنسيق المشترك، وحاجة المنطقة إلى تعزيز الحوار، من أجل خلق المزيد من الفرص للتنمية المستدامة.

فيما سلّم السيد الحسان رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، تضمنت الإشادة بالجهود المتسارعة التي يبذلها العراق مؤخرا لإعادة المواطنين العراقيين من مخيمي الهول وروج، ومرافق الاحتجاز في سوريا، واهمية تخصيص الموارد للحفاظ على عملية إعادة التأهيل والإدماج والمساءلة، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، كما أكد مواصلة مكاتب الأمم المتحدة المعنية تعاونها الوثيق مع السلطات المختصة في العراق لضمان عودة آمنة للمواطنين العراقيين، وتيسير إعادة إدماجهم.