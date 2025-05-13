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العوادي : عدد مهم من الزعماء والملوك والرؤساء العرب أكدوا رسميًا حضورهم القمة


اعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي:" ان عددًا مهمًا من الزعماء والملوك والرؤساء العرب ، كدوا رسميًا حضورهم القمةالعربية المرتقبة، عبر اشعارات وجهت إلى وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء".

وقال العوادي في تصريح للوكالة الرسمية :" أن قمة بغداد هي تجسيد لدور العراق المؤسس والفاعل بالمنظومة العربية، و أن انعقادها يحمل دلالات مهمة، أبرزها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني".

وأضاف:" ان القمة المقبلة من المتوقع أن تكون من أنضج القمم العربية من حيث التمثيل ونوعية الحضور".

واشار الى :" ان العراق اسهم ، مع دول فاعلة ، كالسعودية ومصر، في تأسيس هذا النظام العربي الذي يقوم على عقد قمة دورية تجمع الزعماء العرب كل سنتين أو أكثر، لمناقشة القرارات العربية المصيرية"، موضحًا، أن "انعقاد القمة في بغداد يحمل دلالات مهمة، منها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وإبراز نضج الدولة العراقية وقدرتها على استضافة القادة والملوك العرب، ومناقشة القضايا العربية الأساسية "

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العوادي : عدد مهم من الزعماء والملوك والرؤساء العرب أكدوا رسميًا حضورهم القمة
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