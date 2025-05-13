اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط (30) عجلة دون الموديل المسموح معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت الهيئة في بيان :" ان مفارز مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط خمس حاويات ، تحتوي على (30) عجلة مفككة ودون الموديل المسموح الاستيراد معدة للتهريب ".

واضافت :" تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي معززاً بالصور ، لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة