اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط (30) عجلة دون الموديل المسموح معدة للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.
وذكرت الهيئة في بيان :" ان مفارز مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط خمس حاويات ، تحتوي على (30) عجلة مفككة ودون الموديل المسموح الاستيراد معدة للتهريب ".
واضافت :" تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي معززاً بالصور ، لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة
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