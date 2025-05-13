أمن السليمانية يعتقل 4 من مشاهير "التيكتوك" بتهمة نشر المحتوى الهابط

أعلن جهاز أمن السليمانية (الآسايش)، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2025)، عن اعتقال أربعة من مشاهير تطبيق "تيكتوك" بتهمة نشر محتوى هابط ومخل بالآداب العامة، خلال الفترة الممتدة بين 26 نيسان و5 أيار الجاري.

وقال الجهاز في بيان إن "مفارز مديرية آسايش محافظة السليمانية ألقت القبض على 4 من مشاهير التيكتوك بتهمة نشر صور مخلة بالآداب، والتلفظ بتعابير نابية، وتهديد المواطنين على الهواء مباشرة".

وأوضح البيان أن "هذه العمليات تأتي في إطار الحفاظ على القيم العليا في المجتمع، ومنع تفشي السلوكيات التي تؤدي إلى التفكك المجتمعي والانحراف الثقافي".

وأكد جهاز الآسايش استمرار متابعته لما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج للمحتوى غير الأخلاقي أو يحرض على الكراهية أو الفوضى.