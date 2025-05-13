العراق وإيران يبحثان التعاون بمجالات الطاقة والكهرباء والغاز

التقى وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الثلاثاء (13 أيار 2025)، مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.

وذكرت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، أن اللقاء عُقد في مقر وزارة النفط الإيرانية، حيث أكد الجانبان على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وشدد الوزيران على أهمية توسيع الشراكة الثنائية، مستندين إلى الروابط العميقة بين إيران والعراق في الجوانب التاريخية والثقافية والدينية والسياسية.

كما ناقش الجانبان سبل تطوير المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والكهرباء والغاز، بما يعزز أمن الطاقة في البلدين ويخدم مصالح الشعبين، وفق ما نقلت شانا.

وكان وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، أجرى الاثنين (14 نيسان 2025)، زيارة إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لإجراء محادثات تتعلق بملف الطاقة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يواجه العراق تحديا كبيرا لتأمين مصادر بديلة عن مصادر الطاقة الإيرانية، التي تأثرت بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.