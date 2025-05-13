الرئيس الفلسطيني يترأس وفد بلاده لقمة بغداد

أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس سيترأس الوفد الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقبلة في بغداد.

وقال العامور "إننا في بغداد لنكون على تماس مع أبناء عروبتنا، ويكونوا بموقع المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، ونحن ثابتون بدعم كل الأشقاء العرب، مبينا أن المجتمع الدولي مطالب بأن يقول للحرب المجنونة كفا والضغط على صانعيها".

وأضاف: "نتطلع في هذه القمة الى إجراءات عملية ملموسة اقتصادية واجتماعية تتعلق بالشعب الفلسطيني من الإيواء والإعمار والبناء والدواء وجميع مقومات الحياة التي ينتظرها كل طفل فلسطيني".

وأعرب عن أمله في أن تتخذ القمة قرارات مهمة تتعلق بفلسطين، وأن تترجم بشكل عملي، لأن فلسطين بحاجة إلى كل شيء، مطالبا بإجراءات عملية ضمن خطة عربية شاملة للضغط على الجهات الدولية.

وأكد العامور أن "التمثيل الفلسطيني سيكون بأعلى مستوياته”، لافتا الى أن “الرئيس محمود عباس سيكون على رأس الوفد المشارك في القمة العربية ببغداد".