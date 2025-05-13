نائب يعتدي على زوجته بسبب خلافات عائلية في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام نائب في البرلمان العراقي بالاعتداء على زوجته، وسط بغداد.

وقال المصدر ، ان "خلافاً عائلياً وقع يوم امس، بين نائب في مجلس النواب العراقي وزوجته تطور الى قيام الزوج بالاعتداء على زوجته من خلال الضرب، وذلك في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد".

ولم يذكر المصدر اسم النائب وهل هو من النواب النائمين الذين لا تعرف اسماءهم ولم يصرح بتصريح واحد طيلة فترة البرلمان ام من النواب البارزين الذين نشاهدهم في الفضائيات