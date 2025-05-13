الأخبار

نائب يعتدي على زوجته بسبب خلافات عائلية في بغداد


أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بقيام نائب في البرلمان العراقي بالاعتداء على زوجته، وسط بغداد.

وقال المصدر ، ان "خلافاً عائلياً وقع يوم امس، بين نائب في مجلس النواب العراقي وزوجته تطور الى قيام الزوج بالاعتداء على زوجته من خلال الضرب، وذلك في منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد".

ولم يذكر المصدر اسم النائب وهل هو من النواب النائمين الذين لا تعرف اسماءهم ولم يصرح بتصريح واحد طيلة فترة البرلمان ام من النواب البارزين الذين نشاهدهم في الفضائيات 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حراك لمنع البرلمان من الدخول في عطلته.. محاولات نيابية لمعالجة الإخفاقات التشريعية
الرئيس الفلسطيني يترأس وفد بلاده لقمة بغداد
نائب يعتدي على زوجته بسبب خلافات عائلية في بغداد
رئيس الجمهورية: نرحب بقرار حزب العمال باختيار الطريق السلمي لإنهاء النزاع المسلح
رئيس الوزراء يوجّه جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل لإنجاح تنظيم القمة العربية
وزير الموارد المائية: تركيا تجاوبت مع طلب العراق بدفع كميات كافية من المياه في الصيف
رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
حالة الطقس: أمطار وتصاعد للغبار وتفاوت في درجات الحرارة
أمانة بغداد وبلدية باريس تبحثان مذكرة التفاهم المبرمة بينهما
المرور العامة: استثناء دراجات التوصيل من قرار منع الحركة خلال القمة العربية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك