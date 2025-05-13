رئيس الوزراء يوجّه جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل لإنجاح تنظيم القمة العربية

وجّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل لإنجاح تنظيم القمة العربية، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث التحضيرات والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية والقمة التنموية والاقتصادية في العاصمة بغداد السبت المقبل".

كما اطلع السوداني، على "الخطط الأمنية والإدارية واللوجستية الخاصة بتأمين انعقاد القمة، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية لضمان حسن الاستقبال والتنظيم الأمثل لفعاليات المؤتمر".

كما وجّه السوداني "جميع مؤسسات ودوائر الدولة بتعزيز العمل والتنسيق، كلّ حسب اختصاصه، لإنجاح تنظيم عقد القمة العربية، بوصفها حدثاً مهماً يؤكد مكانة العراق ودوره المحوري والفاعل عربياً وإقليمياً".