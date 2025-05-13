وزير الموارد المائية: تركيا تجاوبت مع طلب العراق بدفع كميات كافية من المياه في الصيف

صرّح وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الإثنين، عن تجاوب الجانب التركي مع مطالب العراق بضمان وصول كميات كافية من المياه في فصل الصيف، وفيما أعرب عن أمله بإيفاء أنقرة بوعودها، لفت إلى التوجه لإجراء محادثات مع الجانب الإيراني للاتفاق على دفع كميات كافية من مياه نهر الكارون لمنع تقدم المد الملحي إلى شط العرب، إذ ذكر ذياب للوكالة الرسمية، إن "ملف المياه كان حاضرًا خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الأخيرة إلى تركيا، والزيارة كنت مهمة جدًا ورئيس الوزراء شدد في لقاءات عدة على هذا الموضوع وأن ملف المياه أساسي وحيوي للعراق وخاصة في مواسم الشحة والجفاف".

وأوضح، أن "الوفد العراقي أكد أهمية أن يفي الجانب التركي بوعوده وأن تصل كميات مياه كافية للعراق في فصل الصيف، والمسؤولون الأتراك تفاعلوا مع هذا الموضوع وتجاوبوا مع مطالبنا ووعدونا خيرًا".

كما أشار إلى، أنه "التقى خلال الزيارة بوزير الزراعة وشؤون المياه التركي وأيضا ممثل الرئيس التركي في ملف المياه وكان هناك تفهم للمطالب العراقية من المسؤولين وحصلت تفاهمات جادة ونأمل أن تتحقق الوعود وتصل كميات كافية في فصل الصيف خاصة وأن هناك مؤشرات بأن درجات الحرارة ستكون مرتفعة".

وحول المحادثات مع الجانب الإيراني أوضح ذياب، أنه "خلال الأيام المقبلة ستكون هناك اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حول ملف المياه وخاصة موضوع نهر الكارون، حيث يطالب العراق بتدفق كميات معقولة من المياه لمنع تقدم المد الملحي إلى شط العرب، وبالمقابل، هناك تدفقات جيدة من الروافد القادمة من إيران وخاصة نهر سيروان الذي يغذي سد دربندخان وكذلك الروافد التي تغذي سد حمرين".