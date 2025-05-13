رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في إطار التحضيرات الجارية للقمة العربية المقرر انعقادها في العاصمة بغداد يوم السبت المقب، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات النهائية لعقد القمة حيث أكد الطرفان أهمية إنجاحها بما يعكس مكانة العراق عربيا وإقليميا ويسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب العربية.

وأشار الجانبان إلى أهمية توقيت انعقاد القمة في ظل المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة والتحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي مؤكدين الدور الحيوي الذي يمكن للعراق أن يؤديه في طرح المبادرات والحلول العملية للقضايا الراهنة.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة تطوير آليات عمل الجامعة العربية ومؤسساتها وتعزيز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية والبيئية والتنموية فضلا عن التنسيق الأمني المشترك بما يسهم في مواجهة التحديات وتحقيق التكامل بين الدول العربية.