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أمانة بغداد وبلدية باريس تبحثان مذكرة التفاهم المبرمة بينهما


 

بحث أمين بغداد عمار موسى كاظم، مع نائبة عمدة باريس انوش تورانيان، مذكرة التفاهم المبرمة بين أمانة بغداد وبلدية باريس، حيث ذكرت أمانة بغداد في بيان، أنه "على هامش فعاليات منتدى حوار المدن العربية الأوروبية ، المقام في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، التقى امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم (انوش تورانيان) نائبة عمدة باريس ، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين أمانة بغداد وبلدية باريس".

وأضافت: " كما التقى امين بغداد ، الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس السيد (لطفي الدشراوي) ، لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وتونس" .

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أمانة بغداد وبلدية باريس تبحثان مذكرة التفاهم المبرمة بينهما
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