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بعد حل "العمّاليين".. دعوات كردية لرفع الحظر عن مطار السليمانية وإنهاء عزلة عمرها عامان


دعا النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، إلى رفع الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي، مؤكدًا أن استمرار إغلاق الأجواء التركية أمام المطار يمثل ظلمًا واضحًا ألحق أضرارًا مادية جسيمة بالمنطقة.

وقال آلي في تصريح صحفي إن "الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية منذ أكثر من عامين استند إلى اتهامات غير صحيحة، منها التعاون مع حزب العمال الكردستاني ونقل أسلحة، وهي مزاعم تم نفيها لاحقًا عبر لجان تحقيق رسمية".

وأشار إلى أن "لجنة من البرلمان وسلطة الطيران المدني العراقي زارت المطار في عدة مناسبات، وتوصلت إلى عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو ارتباط مع الحزب المذكور".

وأضاف آلي أن "حل حزب العمال الكردستاني لنفسه وتخليه عن السلاح يجب أن يُقابل بخطوة مقابلة من الجانب التركي، تتمثل برفع الحظر عن المطار، وإنهاء العزلة الجوية المفروضة عليه"، مشددًا على أن "استمرار هذا الوضع ألحق أضرارًا اقتصادية بالغة بأهالي محافظة السليمانية".

في أواخر عام 2023، فرضت السلطات التركية حظرًا جويًا على مطار السليمانية الدولي شمال العراق، ومنعت عبور طائراتها فوق المطار أو الهبوط فيه، متهمة إدارة المطار بتسهيل تحركات عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) ونقل أسلحة عبر المطار، وهو ما نفته حكومة إقليم كردستان وإدارة المطار بشكل قاطع.

ومنذ ذلك الوقت، تسبب الحظر في تعطيل الحركة الجوية وتقليص عدد الرحلات، ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة في محافظة السليمانية، سواء على مستوى السياحة أو النشاط التجاري.

وبينما أرسلت بغداد عدة لجان تحقيقية، أبرزها من البرلمان وسلطة الطيران المدني، للتحقق من صحة الاتهامات التركية، خلصت تلك اللجان إلى عدم وجود أي نشاط يثبت التهم الموجهة.

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