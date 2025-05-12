العراق يرحب بحل "حزب العمال" ويصفه بخطوة إيجابية

رحب العراق، اليوم الاثنين، بقرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، واصفا إياه بخطوة إيجابية ومهمة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، "تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بقرار حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، ووقف الصراع المسلح، والتخلي عن السلاح، وتعدّها خطوة إيجابية ومهمة تُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

وأضاف البيان أن "هذا الإعلان يُمثّل فرصة حقيقية لدفع جهود السلام قُدماً وإنهاء النزاعات الممتدة التي ألقت بظلالها على شعوب المنطقة لعقود"، معتبرا "يشكّل هذا التطور مدخلاً طبيعياً لإعادة النظر في الذرائع والمبررات التي طالما استُخدمت لتبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".

وأكدت الخارجية العراقية "دعمها لكل المساعي التي من شأنها ترسيخ السلم والاستقرار"، وشددت على "أهمية معالجة التحديات الأمنية من خلال الحوار والتفاهم بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية".

وقررت قيادة حزب العمال الكردستاني رسمياً حلّ الحزب وانتهاء الصراح المسلّح، والتخلي عن السلاح.