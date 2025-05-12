الوقف السني يتسلم جامع النوري الكبير بعد إعادة إعمار شامل

أعلن ديوان الوقف السني في نينوى تسلمه جامع النوري الكبير من منظمة اليونسكو بعد اكتمال إعادة إعماره تمهيدا لافتتاحه الرسمي المرتقب، حيث صرح مسؤولون بأن الجامع عاد بطابعه التراثي الأصلي مع إعادة بناء المئذنة الحدباء بالأحجار ذاتها وتحويل المعالم الأثرية المكتشفة إلى متحف.

حيث المشروع تم بتمويل إماراتي ومشاركة أكثر من 6 آلاف عامل معظمهم من أهالي الموصل ويعد الجامع رمزا دينيا وثقافيا واجتماعيا يترقب الأهالي افتتاحه بفخر واهتمام كبير.