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طقس البلاد: منخفض جوي يثير الغبار ويخفض الحرارة


يتأثر البلاد، اليوم الإثنين بتأثيرات منخفض جوي سطحي متزامن مع امتداد علوي ضعيف، ما يؤدي إلى حالة طقس متقلبة في عدد من المناطق، لاسيما الغربية والجنوبية الغربية، فبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن المنخفض يتسبب بنشاط في الرياح المثيرة للغبار، خاصة في المناطق الغربية والجنوبية الغربية من البلاد، مما يؤدي إلى تراجع في مدى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

فيما تبقى درجات الحرارة مستقرة في المناطق الوسطى والجنوبية، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الشمالية، بفعل الغطاء السحابي والتيارات الهوائية المعتدلة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية المؤقتة خلال الساعات القادمة، وسط تحذيرات من تدني مستوى الرؤية في المناطق المتأثرة بالغبار، ودعوات لأخذ الحيطة والحذر، لا سيما لمرضى الجهاز التنفسي.

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