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نائب يعلق على دعوات أحزاب كردية لحل برلمان إقليم كردستان


علق الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، اليوم الأحد (11 أيار 2025)، على الدعوات التي تقدمت بها مجموعة من الأحزاب الكردية لحل برلمان الإقليم.

وقال حسين في حديث صحفي إنه "من الناحية المنطقية فإن حل برلمان كردستان أمر مستبعد، لكون التأخير ما زال في حدود الوضع الطبيعي".

وأضاف أن "الحزبين لديهما اتفاق على المناصب، ولكن هما من أرادا التأجيل، لأسباب تتعلق بقرب انتخابات البرلمان العراقي، ولهذا إذا اشتد الوضع فسيلجآن إلى عقد جلسة البرلمان بشكل سريع".

وأشار إلى أن "موضوع حل البرلمان مستبعد بشكل كبير، ولا يمكن إصدار هذا القرار إلا من المحكمة الاتحادية، باعتبارها هي الجهة القضائية التي تمتلك القدرة على إصدار هكذا قرار ملزم".

وطالب عدد من الأحزاب الكردية بحل برلمان كردستان في ظل الشلل والتعطيل الذي يصيبه.

ويعاني إقليم كردستان العراق منذ فترة من أزمة سياسية متفاقمة، تمثلت بتعطيل البرلمان وتأخر تشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات داخلية بين الأحزاب الكردية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

هذه الأزمة أثرت بشكل مباشر على أداء المؤسسات الدستورية والتشريعية، وأضعفت من دور البرلمان في الرقابة والتشريع.

وفي الوقت ذاته، تشهد المنطقة الإقليمية توترات متزايدة، منها المفاوضات بين واشنطن وطهران، وتصاعد الانخراط التركي في الملف السوري، مما أدى إلى انشغال الدول الكبرى والإقليمية عن الملف الكردي، وقلّل من تدخلها المباشر كما كان في السابق.

هذه العوامل مجتمعة فتحت الباب أمام قوى داخلية وخارجية للاستفادة من هذا الفراغ السياسي، عبر تمرير أجندات ومصالح لا تخدم بالضرورة إرادة الشارع الكردي.

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نائب يعلق على دعوات أحزاب كردية لحل برلمان إقليم كردستان
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