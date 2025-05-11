باستثناء وزارة التربية بغداد تعطل الدوام الرسمي يومين بمناسبة القمة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد (11 أيار 2025)، تعطيل الدوام الرسمي في عموم البلاد لمدة يومين، وذلك تزامناً مع استضافة العاصمة بغداد أعمال القمة العربية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي لجميع دوائر الدولة في بغداد يومي الخميس الموافق 15 أيار، والأحد الموافق 18 أيار الجاري، باستثناء وزارة التربية والدوائر التابعة لها، ويكون يوم الأحد دواماً رسمياً".

وفي الشأن ذاته، كشف المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، أمس السبت، عن موعد وصول الملوك والأمراء والرؤساء إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة العربية المرتقبة.

وأكد العوادي أن "الملوك والأمراء والرؤساء سيصلون في تاريخ 16 و17 لحضور القمة العربية في بغداد"، مضيفاً أن "هناك اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب سيُعقد قبل موعد انعقاد القمة بيومين، وسيمهد لمقررات القمة".

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد يوم 17 أيار الجاري، مؤتمر القمة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية، وتستعد لاستقبال وفود من 21 دولة عربية، وعدداً من الوفود والسفراء الأجانب.