نقابة المعلمين: دعم عربي لمقترح نقل مقر اتحاد المعلمين إلى بغداد

استضافت نقابة المعلمين، اليوم الأحد، اجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب، فيما أشارت الى ترحيب عربي لمقترح العراق بنقل مقر اتحاد المعلمين الى بغداد، إذ ذكر نقيب المعلمين، عدي حاتم العيساوي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "بغداد تحتضن حالياً اجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب، الذي تأسس عام 1961 في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد اجتماعات تمهيدية سابقة عقدت عام 1956 في مصر، وكان العراق من الدول المؤسسة للاتحاد".

وأضاف أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن برنامج وجدول أعمال مكثف يهدف إلى تهيئة الأجواء لعقد مؤتمرات عامة للاتحاد، الذي يمثل كياناً تربوياً عربياً موحداً يعنى بقضايا المعلم العربي".

كما لفت إلى أن "نقابة المعلمين العراقيين قدمت مقترحاً لنقل مقر الاتحاد إلى العراق، وقد أبدت استعدادها الكامل لاحتضان هذا المقر، خاصة بعد أن كان مقره في سوريا، والتي حالت الظروف السياسية والأمنية فيها دون استمراره هناك".

وبيّن العيساوي، أن "المقترح العراقي حظي بموافقة مبدئية من معظم النقابات التعليمية العربية، لما يحمله من رمزية في دعم قضايا المعلم العربي، والسعي نحو نيل المستحقات النقابية من خلال انطلاقة جديدة من بغداد".

كما أشار الى أن "العمل النقابي والمهني في العراق شهد تطوراً ملحوظاً بعد عام 2003، وهو ما لمسه الأشقاء في النقابات العربية، وكان دافعاً لدعم مقترحات العراق، سواء في استضافة المقر أو في تعزيز العمل النقابي المشترك".

وتابع، "نعمل جاهدين على أن يحظى هذا المقترح بالتصويت والموافقة النهائية، والرسائل والمواقف التي وصلتنا مشجعة، ونأمل أن يكون العراق قادراً ليس فقط على استضافة المقر، بل على النهوض بدور الاتحاد وتعزيز حضوره عربياً".