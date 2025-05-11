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اللجنة الإعلامية للقمة العربية تعلن اعتماد خطة شاملة لتغطية الاجتماعات الوزارية في بغداد


أعلنت اللجنة الإعلامية للقمة العربية في بغداد، اليوم الأحد، عن استمرار تحضيراتها المكثفة لضمان أعلى مستويات التنظيم والتنسيق الإعلامي بما يليق بمكانة العراق، فيما أشارت إلى اعتماد خطة شاملة لتغطية الاجتماعات الوزارية العربية التي ستُعقد في بغداد، حيث ذكر عضو اللجنة الإعلامية لمؤتمر القمة، حيدر مجيد للوكالة الرسمية، إن "اللجنة الإعلامية المشرفة على تنفيذ الخطة الإعلامية لمؤتمر القمة العربية الذي سينعقد في بغداد، تواصل جهودها المكثفة لضمان أعلى مستويات التنظيم والتنسيق الإعلامي بما يليق بمكانة العراق ودوره المحوري في محيطه العربي".

وأضاف أن "اللجنة أتمت جميع الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بتجهيز المركز الصحفي الرئيس الذي سيحتضن الإعلاميين المحليين والعرب والدوليين، مع توفير بيئة عمل متكاملة تشمل قاعات متعددة الأغراض وخدمات الإنترنت، فضلاً عن قاعات ومواقع مخصصة للمؤتمرات واللقاءات الإعلامية الجانبية".

وتابع أن "اللجنة، شكلت فرقاً ساندة من المكاتب الإعلامية في رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات، تعمل على شكل دوري وعلى مدار الساعة من أجل توفير الأجواء الملائمة وكافة التسهيلات للصحفيين المتواجدين داخل المركز الصحفي"، مشيراً إلى أنه "تم اعتماد خطة إعلامية شاملة لتغطية مجريات القمة، تتضمن توزيع فرق إعلامية بين مواقع متعددة لتغطية الاجتماعات الوزارية التي ستُعقد على هامش القمة العربية، وتنسيق عمليات التغطية الميدانية".

كما أكد "التزام اللجنة الإعلامية بتوفير التسهيلات والدعم اللازمين للكوادر الإعلامية" داعياً "جميع المؤسسات الإعلامية المعتمدة إلى التعاون والتنسيق لضمان نقل صورة مشرقة عن العراق ودوره في إنجاح هذه القمة".

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