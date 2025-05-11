وزارة العدل تعلن الإفراج عن 262 حدثا من مراكز الإصلاح خلال نيسان 2025

صرّحت وزارة العدل، اليوم الأحد، عن الإفراج عن (262) حدثا من مختلف مراكز الإصلاح في العراق، ضمن الموقف الشهري الصادر عن دائرة إصلاح الأحداث لشهر نيسان 2025، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أن عدد الأحداث الذين تم الإفراج عنهم توزع بواقع (99) حدثا أفرج عنهم بعد انتهاء مدة التوقيف، و(27) حدثا أطلق سراحهم بعد قضاء مدة المحكومية، إضافة إلى (33) بالإفراج الشرطي نتيجة حسن السلوك واجتياز الدورات التأهيلية، وبناء على توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية المختصة.

كما شمل الإفراج (102) حدثا بموجب العفو، وحدثا واحدا بقرار تمييزي من الجهات القضائية.

فيما أكدت الوزارة استمرار دائرة إصلاح الأحداث في تنفيذ مهامها بدقة ومسؤولية، من خلال المتابعة القانونية الدقيقة لملفات النزلاء، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية والإنسانية وفقا للمعايير المعتمدة.