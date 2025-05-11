عمليات بغداد: فتح طرق مغلقة ورفع كتل كونكريتية شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، عن فتح عدد من الطرق المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة، في إطار جهودها لتخفيف الزخم المروري وتسهيل حركة المواطنين، حيث ذكرت القيادة في بيان، أن الجهد الهندسي في الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية باشر برفع الكتل وفتح الطرق المغلقة شرقي بغداد، وذلك ضمن الخطط المعدة لتحسين الانسيابية المرورية وتخفيف الأعباء عن السكان.

وأضافت أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق والتعاون مع دائرة بلدية الغدير/ قسم التجاوزات.