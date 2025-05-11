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طقس البلاد: أمطار وغبار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تساقط أمطار، تصاعد للغبار، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ذكرت الهيئة في بيان أن طقس يوم غد الاثنين سيكون غائما جزئيا إلى غائم، مع احتمال تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في المنطقة الشمالية، بينما يكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية. وأشارت إلى انخفاض درجات الحرارة في الشمال واستقرارها في الوسط والجنوب، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، قد تشتد وتثير الغبار، خاصة في الوسط والجنوب.

كما أوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم الاثنين ستكون: بغداد وكربلاء 42 م°، دهوك 29 م°، السليمانية وأربيل 31 م°، نينوى 34 م°، صلاح الدين 37 م°، بابل وديالى 40 م°، النجف والديوانية 43 م°، وميسان وذي قار والمثنى والبصرة 44 م°.

وأضاف البيان أن طقس الثلاثاء سيشهد غيوما جزئية إلى غائمة مع زخات مطر خفيفة في الشمال وغرب الوسط، أما الجنوب فسيكون الطقس فيه صحوا إلى غائم جزئيا، والرياح ستتحول إلى شمالية غربية معتدلة مسببة تصاعدا للغبار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة بالمنطقة الوسطى.

فيما لفت إلى أن طقس الأربعاء سيبقى غائما جزئيا إلى غائم في الشمال مع أمطار متفرقة، في حين سيكون صحوا إلى غائم جزئي في الوسط والجنوب، والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحيانا وتسبب غبارا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الشمال والجنوب.

أما يوم الخميس، فستشهد المناطق الشمالية طقسا غائما جزئيا مع أمطار خفيفة، فيما سيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي في الوسط والجنوب، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية.

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طقس البلاد: أمطار وغبار وانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
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