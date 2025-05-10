العراق يرحب بقرار وقف إطلاق النار بين الهند و باكستان

اعربت وزارة الخارجية عن ترحيب جمهورية العراق بقرار وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان، والذي يُعدّ بادرة إيجابية تعبر عن التزام الطرفين بنهج الحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات.

واكدت وزارة الخارجية في بيان"أن هذا القرار يمثل خطوة حكيمة نحو تهدئة التوترات في المنطقة، ويفتح المجال أمام تعزيز الثقة المتبادلة وبناء جسور التفاهم والتقارب. كما تثمن الجهود التي بذلت في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وشددت الوزارة على أن الحلول الدائمة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التفاوض البناء، والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية.

واضاف البيان" ان الوزراة تعبر عن أملها في أن تترجم هذه المبادرة إلى خطوات عملية تعزز التعاون الإقليمي، وتُكرّس مبادئ التعايش السلمي، وتُجنّب شعبي البلدين الصديقين ويلات النزاعات وتداعياتها، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها.