السوداني يؤكد دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء، وحرصها على تلبية جميع متطلبات عملهم.

‏وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان: السوداني استقبل، اليوم السبت، نقيب الأطباء العراقيين حسنين صفاء شبر.

وأكد السوداني دعم الحكومة المستمرّ لشريحة الأطباء، وحرصها على تلبية جميع متطلبات عملهم، استمراراً لنهجها في دعم مختلف الشرائح، الذي تجسّد باستضافة رؤساء النقابات في جلسات مجلس الوزراء، وقد كان نقيب الأطباء من بين المستضافين فيها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية النقابات ودورها الفاعل في إسناد برامج الحكومة، كونها الظهير للمؤسسات الحكومية، بما تضمه من كفاءات تمثل مختلف العاملين في قطاع العمل الحكومي.