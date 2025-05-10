السوداني يهنئ بوتين بذكرى النصر ويؤكد اهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة يوم النصر ، فيما اكد على اهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ان الاخير "بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وذلك بمناسبة ذكرى يوم النصر".

وأشار خلال البرقية، إلى "عمق العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، وأهمية مواصلة التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين".