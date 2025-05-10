وزارة الزراعة: حملة مكافحة القراد مجانية وتستمر شهرًا كاملًا للحد من الحمى النزفية

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، استمرار حملتها التي انطلقت في شهر نيسان الماضي لرش وتغطيس الحيوانات بالمبيدات الخاصة بمكافحة حشرة القراد مجانًا، وذلك في إطار جهود الحد من انتشار مرض الحمى النزفية، حيث ذكر الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الحملة تستمر لمدة شهر كامل باستخدام مبيدات فعالة لمكافحة حشرة القراد، وترافقها حملة توعوية لمربي الثروة الحيوانية لحثهم على رش وتغطيس حيواناتهم خلال فترة نشاط الحشرة الناقلة لفيروس الحمى النزفية".

وأضاف، أن "دائرة البيطرة في الوزارة تواصل عملها بالتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة الأسواق والحد من بيع اللحوم غير المفحوصة الناتجة عن عمليات الذبح العشوائي خارج المجازر الرسمية".

وأوضح، أن "الوزارة خاطبت جميع المحافظات لتفعيل الرقابة على الذبح العشوائي وملاحقة مرتكبيه"، مشدداً على، أن "وزارة الزراعة تمثل طرفًا أساسيًا وساندًا في لجنة الصحة الواحدة التي ترأسها وزارة الصحة".

كما أكد، أن "هناك تنسيقًا وتعاونًا عالي المستوى بين الوزارتين لرصد حالات الإصابة بالحمى النزفية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار المرض والسيطرة على العوامل المساعدة في تفشيه".