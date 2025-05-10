الأخبار

رئيس الوزراء يوجّه بإعادة 500 متدرب عسكري من باكستان إلى العراق بسبب الأوضاع الراهنة


 

وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة فوج المتدربين العراقيين من باكستان إلى البلاد، نظرا للتطورات الأمنية التي تشهدها هناك، حيث ذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن التوجيه شمل إعادة 500 من الضباط والمراتب، وهم أفراد الفوج الثاني التابع للواء 66 في فرقة القوات الخاصة الثانية، الذين يتواجدون حاليا في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة.

فيما أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصا على سلامة منتسبي القوات المسلحة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم إلى العراق في أسرع وقت ممكن.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الزراعة: حملة مكافحة القراد مجانية وتستمر شهرًا كاملًا للحد من الحمى النزفية
الموارد المائية: مؤتمر بغداد الدولي للمياه سيشهد توقيع مذكرات تفاهم فنية وعلمية
مفوضية الانتخابات تحدد شرطا لنقل المركز الانتخابي لمواطني 4 محافظات
قيادة العمليات المشتركة: القطعات الأمنية في إنذار ج حتى انتهاء القمة العربية
حالة الطقس: تقلبات ربيعية تبدأ الأحد وتستمر حتى الخميس
رئيس الوزراء يوجّه بإعادة 500 متدرب عسكري من باكستان إلى العراق بسبب الأوضاع الراهنة
وفاة أول حالة إصابة بالحمى النزفية في دهوك
الشيخ جلال الدين الصغير : الهند والسند والصين إلى أين؟ الظلم ينحر نفسه، وأسباب الضعف الصهيوني القادم؟ النور قادم لا محالة
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن أوربا ومستجدات التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية.. قراءة في السيناريوهات القادمة
هيئة الرأي العربية ترد على مسعود بارزاني بشأن كردستانية كركوك : تصريحات استفزازية ودعاية انتخابية مبكرة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك