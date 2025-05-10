رئيس الوزراء يوجّه بإعادة 500 متدرب عسكري من باكستان إلى العراق بسبب الأوضاع الراهنة

وجّه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإعادة فوج المتدربين العراقيين من باكستان إلى البلاد، نظرا للتطورات الأمنية التي تشهدها هناك، حيث ذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن التوجيه شمل إعادة 500 من الضباط والمراتب، وهم أفراد الفوج الثاني التابع للواء 66 في فرقة القوات الخاصة الثانية، الذين يتواجدون حاليا في باكستان ضمن اتفاقية تدريب مسبقة.

فيما أكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي حرصا على سلامة منتسبي القوات المسلحة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عودتهم إلى العراق في أسرع وقت ممكن.