هيئة الرأي العربية ترد على مسعود بارزاني بشأن كردستانية كركوك : تصريحات استفزازية ودعاية انتخابية مبكرة

استنكرت هيئة الرأي العربية في كركوك وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني ، محافظة كركوك بالكردستانية .

واكدت في بيان :" ان كركوك محافظة عراقية مختلطة منذ القدم بمكوناتها التاريخية الرئيسة ، العرب والتركمان والاكراد ، وأن نسبة العرب والتركمان فيها تصل الى سبعين بالمئة ".

واضافت :" ان مكونات كركوك تعيش بأمن واستقرار وسلام تحت خيمة الدولة العراقية المركزية ، وان محاولات وصفها بالكردستانية لا تغني ولا تسمن ولا تتعدى كونها تصريحات استفزازية ودعايات انتخابية مبكرة ".

واوضحت :" ان النفط في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية ، بما فيها محافظات الاقليم، هو ملك لكل العراقيين حسب الدستور العراقي" .

ودعت الهيئة الاحزاب السياسية الكردستانية الى الالتفات والاهتمام بتقديم الخدمات والرعاية والحريات لأبناء شعبنا في الاقليم بدلا من اطلاق التصريحات غير المجدية.