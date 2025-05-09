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هيئة الرأي العربية ترد على مسعود بارزاني بشأن كردستانية كركوك : تصريحات استفزازية ودعاية انتخابية مبكرة


استنكرت هيئة الرأي العربية في كركوك وصف رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني ، محافظة كركوك بالكردستانية .

واكدت في بيان :" ان كركوك محافظة عراقية مختلطة منذ القدم بمكوناتها التاريخية الرئيسة ، العرب والتركمان والاكراد ، وأن نسبة العرب والتركمان فيها تصل الى سبعين بالمئة ".

واضافت :" ان مكونات كركوك تعيش بأمن واستقرار وسلام تحت خيمة الدولة العراقية المركزية ، وان محاولات وصفها بالكردستانية لا تغني ولا تسمن ولا تتعدى كونها تصريحات استفزازية ودعايات انتخابية مبكرة ".

واوضحت :" ان النفط في كركوك وغيرها من المحافظات العراقية ، بما فيها محافظات الاقليم، هو ملك لكل العراقيين حسب الدستور العراقي" .

ودعت الهيئة الاحزاب السياسية الكردستانية الى الالتفات والاهتمام بتقديم الخدمات والرعاية والحريات لأبناء شعبنا في الاقليم بدلا من اطلاق التصريحات غير المجدية. 

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هيئة الرأي العربية ترد على مسعود بارزاني بشأن كردستانية كركوك : تصريحات استفزازية ودعاية انتخابية مبكرة
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