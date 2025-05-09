أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (9 أيّار 2025)، بأن القوات الامنية تؤمن الطريق الدولي السريع للمسافرين في الرطبة غربي الانبار.

وقال المصدر إن "قطعات الفرقة الخامسة انتشرت لتأمين الطريق الدولي السريع للمسافرين في الرطبة غربي الأنبار".

وأضاف، أن "انتشار القطعات جاء لحماية المسافرين وضمان انسيابية حركة النقل والتجارة"، مشيرا الى، أن "هذه الخطوة جاءت بتوجيه من القيادة العليا وضمن خطة أمنية شاملة".

وتابع، أن "القوات المنتشرة مزودة بكامل التجهيزات وتنسق مع باقي التشكيلات" مؤكدا، أن "الجهود متواصلة لمنع أي تهديد أمني في المناطق الغربية الحيوية".