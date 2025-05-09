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طقس البلاد: تفاوت في درجات الحرارة وأمطار رعدية شمالاً


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تفاوتاً في درجات الحرارة وأمطاراً رعدية شمالاً، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، وفرصة لتساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت ستكون في بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 40، والأنبار وصلاح الدين 39، فيما ستسجل نينوى وكركوك 37، ودهوك 33، وأربيل 36، والسليمانية 33، وواسط وبابل والنجف الأشرف 41، والديوانية والمثنى 42، أما ميسان والناصرية 43، والبصرة 44".

وأضاف أن "يوم الاحد سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الجنوبية والشمالية".

كما لفت إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، اما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

كما بيّن أن "يوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية، اما الرياح فجنوبية شرقية معتدلة السرعة (20-30) كم/س تنشط على فترات الى (30-40) كم/س مسببة تصاعد للغبار في مناطق متفرقة من البلاد، بينما ستنخفض الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وقليلاً في المنطقة الشمالية".

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طقس البلاد: تفاوت في درجات الحرارة وأمطار رعدية شمالاً
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