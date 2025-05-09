وزارة التربية: إنجاز 700 مدرسة جديدة قبل نهاية العام الحالي

حدد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، موعد إنجاز 700 مدرسة جديدة، مشيراً الى أن إكمال هذه المدارس سيكون نهاية العام الحالي، حيث ذكر الجبوري للوكالة الرسمية، إن "الوزارة افتتحت 1700 مدرسة خلال عامين ونصف العام من عمر الحكومة"، مشيراً إلى أن "العمل جارٍ لاستكمال 700 مدرسة أخرى، من المؤمل إنجازها نهاية العام الحالي".

كما أوضح أن "الوزارة وضعت أولويات مهمة ضمن خطتها المستقبلية، أبرزها إيصال الكتب إلى المدارس قبل بدء العام الدراسي، وتوفير الكوادر التربوية، إلى جانب معالجة النقص عبر آلية تسوية بين الملاكات، فضلاً عن الدعم اللوجستي المتعلق بالرحلات والسبورات".

وأضاف أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الوزارة والمديريات والمدارس لتلبية احتياجاتها قبل انطلاق العام الدراسي".