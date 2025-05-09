مجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة المالية يبحثان ملفات مشتركة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الخميس مع رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة القانونية والمالية، حيث ذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي يرافقه نائبا رئيس الديوان عبد الكريم فارس وقيصر غازي إضافة إلى مدير عام الدائرة القانونية في الديوان أحمد سليم.

كما أضاف البيان أن اللقاء شهد مناقشة عدد من المواضيع المشتركة التي تسهم في دعم جهود الرقابة المالية وتفعيل التعاون بين القضاء والديوان لضمان تطبيق القوانين ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة.