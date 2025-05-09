وزارة الموارد المائية تطلق حملة لرفع التجاوزات على نهر دجلة

أعلنت وزارة الموارد المائية اليوم الخميس عن انطلاق حملة لرفع التجاوزات على نهر دجلة في قضاءي علي الغربي وكميت شمال محافظة ميسان في إطار جهودها لتنظيم استخدام المياه والحفاظ على الثروة المائية، إذ ذكر مسؤول شعبة الموارد المائية في قضاء علي الغربي سعدي مهدي صالح إن الحملة شملت رفع التجاوزات على عمود نهر دجلة وردم ثلاث بحيرات لتربية الأسماك من بينها بحيرة الضويعنية.

وأضاف أن الجهود تضمنت كسر السواتر الترابية وردم المنافذ المغذية للبحيرات إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين لضمان عدالة توزيع المياه بين القرى والأرياف.

كما لفت صالح إلى أن الحملة التي تنفذها مديرية الموارد المائية في ميسان ستستمر لعدة أيام وبدعم من القوات الأمنية في المحافظة.

وفيما يتعلق بارتفاع مناسيب نهر دجلة أوضح صالح أن الزيادة ناتجة عن تعزيز الإطلاقات المائية من سدة الكوت بهدف تأمين احتياجات المحافظة من المياه ودفع اللسان الملحي لا سيما بعد الانتهاء من الرية الشتوية للأراضي الزراعية في المنطقة.