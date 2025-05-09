رئيس الجمهورية يهنئ البابا ليو الرابع عشر ‎بمناسبة انتخابه حبراً أعظم وبابا الكنيسة الكاثوليكية

هنأ رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد البابا ليو الرابع عشر ‎بمناسبة انتخابه حبراً أعظم وبابا الكنيسة الكاثوليكية.

وقال رئيس الجمهورية في منشور على حسابه في موقع X: أصدق التهاني والتبريكات إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر ⁦ @drprevost ⁩ بمناسبة انتخابه حبراً أعظم وبابا الكنيسة الكاثوليكية، متمنين له التوفيق والنجاح في أداء رسالته الإنسانية الكبيرة في الانتصار للسلام، وترسيخ قيم التعايش السلمي بين شعوب العالم أجمع.

واضاف ‏كما نعرب عن اعتزازنا الكبير بالعلاقات الوثيقة التي تجمع العراق والفاتيكان، وحرصنا على تعزيز التعاون والعمل المشترك لكل ما من شأنه إرساء الأمن والاستقرار والعيش المشترك ونبذ الحروب والصراعات في العالم.