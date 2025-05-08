وزير الداخلية يشرف على انطلاق أولى الرحلات الجوية للحجاج نحو الديار المقدسة

أشرف وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتفويج الحجاج عبد الأمير الشمري، مع رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي على انطلاق أولى الرحلات الجوية نحو بيت الله الحرام.

واكد الوزير بحسب بيان لمكتبه أن هيئة الحج والعمرة بدأت اليوم الخميس بعملية تفويج الحجاج الجوية من خلال خمس رحلات من مطارات بغداد والنجف الأشرف والبصرة نحو مطار المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وأعلن الشمري أن عملية التفويج البرية ستكون الأسبوع المقبل من منفذ عرعر الحدودي، مشيراً إلى استكمال جميع إجراءات الحماية لطرق التنقل للحجاج وتسهيل دخولهم الى المطارات من خلال زيادة عدد البوابات من قبل مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة.

وبين الوزير أن هناك عملاً مشتركاً مع وزارتي الداخلية والحج السعودية وهيئة الحج والعمرة، مقدماً شكره للجانب السعودي وكذلك الى وزارة النقل وإدارة المطارات التي ساعدت وبشكل كبير في استقبال الحجاج، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ جميع الحجاج وأن يؤدوا مناسك الحج والعودة الى بلادهم بسلام.