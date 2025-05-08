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نجلا الشيخ محمد الكسنزان ينضمان لحزب زياد الجنابي ويعلنان خوض الانتخابات البرلمانية القادمة


أعلن نجلا الشيخ محمد عبد الكريم الكسنزان الشيخ جنيد والشيخ عبد الكريم، انضمامهما رسمياً إلى حزب التشريع الوطني وكتلة المبادرة برئاسة زياد الجنابي، مؤكدين خوضهما الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن هذا الإطار السياسي.

وجاء الإعلان خلال بيان مصوّر حصلت عليه السومرية نيوز، أكدا فيه دعمهما الكامل للمشروع الوطني بقيادة زياد الجنابي والتزامهما بالعمل ضمن حزب التشريع الوطني وكتلة المبادرة لتحقيق الأهداف الوطنية في الإصلاح وبناء الدولة.

واعتبر مراقبون أن انضمام الشيخين جنيد وعبد الكريم يشكل إضافة مهمة لحزب التشريع الوطني، لما يتمتعان به من ثقل اجتماعي وديني داخل الطريقة الكسنزانية وخارجها وقدرتهما على تحشيد القواعد الشعبية في عدة محافظات.

وأكد الشيخان في بيانهما أن هذه الخطوة تأتي دعماً لمسار سياسي يعبر عن تطلعات العراقيين نحو التغيير، الإصلاح، والاستقرار.

 

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نجلا الشيخ محمد الكسنزان ينضمان لحزب زياد الجنابي ويعلنان خوض الانتخابات البرلمانية القادمة
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