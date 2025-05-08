انفجار مخلفات حربية يصيب ثلاثة اشخاص شمال الموصل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (8 أيّار 2025)، بإصابة طفلين ورجل إثر انفجار مخلفات حربية شمال محافظة نينوى.

وقال المصدر إن "انفجاراً ناجماً عن مخلفات حربية وقع في إحدى القرى التابعة لناحية وانه شمال الموصل، ما أسفر عن إصابة طفلين ورجل بجروح متفاوتة".

وأضاف أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، مبيناً أن "قوة أمنية شكلت لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".

وأشار المصدر إلى أن "مفرزة من مكافحة المتفجرات تقوم حالياً بتمشيط موقع الحادث تحسباً لوجود مواد متفجرة أخرى في المنطقة".

يُذكر أن مناطق عدة من محافظة نينوى شهدت خلال السنوات الأخيرة حوادث مماثلة، تسببت بسقوط ضحايا بسبب وجود مخلفات حربية تعود لحقب سابقة.