الأخبار

ملاحقة نيابية لكشف غموض ملف العمالة الأجنبية النفطية واجورها الخيالية!


 

عبّر أعضاء مجلس النواب عن قلقهم من ال"تكتم" على ملف العمالة الأجنبية في العراق ولاسيما في الشركات النفطية الأجنبية، فضلا عن تسويف مطالبات النواب بالملفات والاوليات والمعلومات حولهم، فيما أشار الى ان بعض الشركات يصل راتب العامل الأجنبي فيها الى اكثر من 50 مليون دينار شهريًا، حيث ذكر النائب عن اشراقة كانون حيدر المطيري لقناة السومرية، ان "تأثير العمالة الاجنبية على العراق يتنوع بين تأثيرها على بطالة العراقيين من جهة، والمبالغ الطائلة التي تصرف لهم دون رقابة من جهة أخرى ومنذ 15 عاما".

وأضاف المطيري انه "طالبنا بفتح الموضوع منذ تاريخ 2022/2/7 وكان هذا بداية التصدي للملف، ولكن لم تردنا الملفات الا بعد ان اقمنا شكوى لدى المدعي العام وتحولت الى دعوى بالمحكمة على وزارة النفط وبعدها تم تزويدنا بالاوليات واعداد العمالة الأجنبية".

ومن خلال الأوليات، توصل النائب الى وجود "ظلم كبير للعراقيين، حيث ان بعض الشركات لا توجد فيها اية عمالة عراقية، ونسبة العاملة الاجنبية فيها 100% فضلا عن الرواتب الخيالية التي تدفع لهم"، بحسب المطيري.

كما أوضح المطيري ان "بعض الشركات عدد عمالها 280 عاملا فقط وتصرف لهم رواتب تبلغ 9 ملايين و600 الف دولار شهريًا، اي بمعنى راتب العامل الواحد اكثر من 34 الف دولار او اكثر من 51 مليون دينار".

كذلك بيّن ان "هذه البيانات بدأت تردنا منذ فترة قريبة ومع بداية الفصل التشريعي الحالي"، مشيرا الى "المطالبة بتشكيل لجنة نيابية واصدار امر النيابي خلال الشهر الرابع برئاستنا وعضوية ثمان نواب وباشرنا لحلحلة هذا الملف لوضع النقاط على الحروف".

واعتبر ان "المستفيد هم الشركات الاجنبية لكن لا نعلم من يتواصل معها ويتخادم معها، حتى انه لم تتم محاكمة شركة اجنبية واحدة داخل العراق اما المهندس العراقي اذا ارتكب خطأ بسيطا يحاسب".

فيما لفت الى ان "التلاعب والاستفادة تكون من خلال احالة المشاريع دون اعلان ومنافسة فضلا عن مبالغ العمالة "، موضحا ان "العام الماضي تم الصرف على المشاريع الاستثمارية داخل العراق بقيمة 25 ترليون دينار، من بينها 12.7 تريليون دينار فقط لجولات التراخيص اي بمعنى اكثر من 50% مصروفة لجولات التراخيص والتي من ضمنها اجور العمالة الأجنبية".

كما أكد العمل على "انشاء تقرير قريبا لمحاسبة الجهات المعنية واذا ما وصلنا الى نتيجة سيتم رفعها الى القضاء".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس لجنة التنمية والاستثمار يكشف أسباب عدم تمرير قانون الاستثمار الصناعي
مفوضية الانتخابات تقرر منع بعض الأحزاب من الانتخابات
وصول أولى قوافل الحجاج العراقيين إلى الديار المقدسة
ملاحقة نيابية لكشف غموض ملف العمالة الأجنبية النفطية واجورها الخيالية!
رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يبحث مع وفد "ميتا" تنظيم المحتوى وحماية البيانات
عمليات بغداد: إغلاق شركتين للحج والعمرة ومنفذ صراف آلي غير مجازين في العاصمة
محافظة ميسان تفتتح مشاريع تعليمية جديدة وتعلن عن خطط مستقبلية
رئيس الوزراء يتوجّه إلى أنقرة للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى
الأنواء الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
المجلس الوزاري للطاقة يناقش المواضيع المتعلقة بقطاعي النفط والكهرباء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك