عمليات بغداد: إغلاق شركتين للحج والعمرة ومنفذ صراف آلي غير مجازين في العاصمة

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، بإغلاق شركتين لخدمات الحج والعمرة ومنفذ صراف آلي غير مجازين في جانب الكرخ، إذ ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أنه "ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات بغداد في البحث والتفتيش المناطقي ، شرعت تشكيلات (فرقة المشاة السابعة عشرة، وقيادة شرطة بغداد الكرخ) بالاشتراك مع مفارز من (الأمن السياحي، مديرية الجريمة المنظمة) بتنفيذ عدد من واجبات جرد وتدقيق الشركات والمكاتب ضمن قـواطع مسـؤولياتهم".

كما أوضح البيان، أنه "تم غلق شركتين لخدمات "الحج والعمرة والسفر والسياحة" ومنفذ آخر "للصرف الآلي" غير مجازين ومخالفين للشروط والضوابط ويمارسون أعمالهم بدون موافقات أصولية، وذلك ضمن عدد من مناطق جانب الكرخ".