الأنواء الجوية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

صرّحت هيئة الأنواء الجوية اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في عموم البلاد للأيام المقبلة متوقعة ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الجمعة، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا إلى غائم جزئيا مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا في مختلف المناطق

وأوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى ليوم الجمعة ستكون على النحو الآتي

بغداد وديالى: 38 درجة مئوية

بابل، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، الديوانية، واسط، المثنى: 39 درجة

الأنبار: 37 درجة

نينوى وكركوك: 35 درجة

السليمانية: 32 درجة

أربيل ودهوك: 33 درجة

البصرة: 41 درجة مئوية