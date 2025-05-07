الامين العام لوزارة الدفاع يؤكد اهمية اختيار العناصر الأكفأ للعمل في الملحقيات العسكرية

اكد الامين العام لوزارة الدفاع الفريق شوان مظهر علي راوندوزي اهمية اختيار العناصر الاكفأ للعمل في الملحقيات العسكرية .

وقال بيان لوزارة الدفاع:"أن الأمين العام لوزارة الدفاع أشرف ، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى مركز التدريب والتطوير الوزاري، على إجراء الاختبارات التحريرية والتقييمية للموظفين المرشحين للعمل في الملحقيات العسكرية (الوجبة الثانية).

وأكد الأمين العام وفق البيان ،على أهمية تحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين المرشحين، واختيار العناصر الأكفأ للعمل في الملحقيات العسكرية، مشدداً على ضرورة اجتياز المرشحين اختبارات الكفاءة، وتحقيق مبدأ الافضلية بين المتقدمين .

وأشار راوندوزي إلى أن معايير الكفاءة والنزاهة، إلى جانب التدرج الوظيفي، والتاريخ المهني، والسيرة الذاتية الحسنة، تُعد من أبرز السمات التي يجب أن يتحلى بها من يُمثل وزارة الدفاع العراقية خارج البلاد".