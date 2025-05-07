رئيس الجمهورية يبحث مع وزير التعليم العالي أوضاع الجامعات والكليات العراقية والمسيرة التعليمية في البلاد

بحث رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء في قصر بغداد، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي أوضاع الجامعات والكليات العراقية والمسيرة التعليمية في البلاد، حيث أكد الرئيس أهمية تطوير التعليم والإسهام في تعزيز مكانة الجامعات العراقية.

كما شدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء بحسب بيان رئاسي على ضرورة الاهتمام بالطلبة الخريجين وزجهم بدورات تطويرية قبل التعيين لزيادة خبراتهم وتنمية مهاراتهم ومؤهلاتهم الفنية من أجل التكيف مع بيئة العمل وتحقيق التطور والتنمية في البلاد، مشيرا إلى وجوب توسيع نظام البعثات وبما يشجع الطلبة على مواصلة جهودهم في التعليم والمعرفة.

من جانبه قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكره لتوجيهات رئيس الجمهورية، مستعرضاً سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير قطاع التعليم العالي في البلاد.