ضبط محل لبيع الادوية والمكملات الغذائية المخالفة للقانون في ديالى

ضبط فريق مشترك محلا وهميا لبيع الادوية والمكملات الغذائية شمال بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .

وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى ان فريقا مشتركا من قسم التفتيش في دائرة صحة ديالى ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة ضبطت من خلال الجولات التفتيشية التي استهدفت محال بيع الاعشاب الطبية في قضاء الخالص شمال بعقوبة محلا لبيع الادوية والمكملات الغذائية الطبية مخالفة للقانون .

واضاف تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف مبينا ان فرق التفتيش مستمرة بحملاتها التفتيشية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين