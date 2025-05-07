الخارجية العراقية تعلق على التوترات بين الهند وباكستان

أكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء (7 أيّار 2025)، على حل جميع الخلافات والتوترات بين الهند وباكستان بطرق سلمية.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في مؤتمر صحفي أنه "تحدثنا مع وزير الخارجية الأذربيجاني عن الزمالات الدراسية"، مؤكدا على "حل جميع الخلافات والتوترات بين الهند وباكستان بطرق سلمية".

وأشار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف بدوره الى، أنه "مستمرون في التعاون مع العراق"، مضيفا، أنه "تحدثنا على توسيع التعاون في القطاع التعليمي".

وتابع، أنه "تم مناقشة الوضع الإقليمي وجهود الاستقرار في سوريا"، مؤكدا، أن "الوضع في غزة غير قابل إلى الاستمرار".