القضاء يستقدم الخنجر بقضية التسريب الصوتي

استقدمت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، اليوم الأربعاء، زعيم حزب السيادة خميس الخنجر، بقضية التسريب الصوتي الذي تسبب بضجة سياسية قبل أيام.

وقال مصدر قضائي ، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة استقدمت الخنجر وادلى باقواله بخصوص قضية التسريب".

وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة قد أعلنت قبل أسبوع، المباشرة باجراءات التحقيق بخصوص التسجيل الصوتي المنسوب للخنجر بسبب عبارات "مخالفة للقانون" تضمنها التسريب.

ورفع عدد من النواب دعاوى قضائية لدى الادعاء العام ضد الخنجر بقضية التسريب الصوتي الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تضمن بحسب الصوت المسرب "تهجما على النظام السياسي وشريحة من الشعب"، فيما نفى الخنجر بدوره التسريب ووصفه بـ"المفبرك".