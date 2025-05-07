السوداني يمهل "هارلو وسيتيك" 3 أشهر لإنهاء التلكؤ في محطة كهرباء الخيرات الحرارية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لشركتي هارلو الدولية وسيتيك/CITIC الصينية من أجل إنهاء التلكؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في محطة كهرباء الخيرات الحرارية الواقعة في محافظة كربلاء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الأخير "ترأس، اجتماعاً خاصاً بمشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية الواقعة في محافظة كربلاء، بحضور السفير الصيني في العراق، ووفدي الشركتين المنفذتين للمشروع، ومسؤولين من وزارتي الكهرباء والنفط.

وجرى خلال الاجتماع – بحسب البيان - متابعة أسباب معوقات العمل في المحطة، التي تمثل أحد مشاريع الطاقة الكهربائية التي جرى التعاقد على تنفيذ العمل فيها مع الشركتين خلال الحكومة السابقة سنة 2021.

ووجّه السوداني، خلال الاجتماع بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لشركتي هارلو الدولية وسيتيك/CITIC الصينية من أجل إنهاء التلكؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في المحطة، وبخلاف هذا يتم إلغاء الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع، وفقا للبيان.